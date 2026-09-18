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Новини Операція Карфаген
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Посаду, яку обіймав фігурант операції "Карфаген" Кропива, ліквідували, - Офіс генпрокурора

Посаду Сергія Кропиви в Офісі генпрокурора ліквідували

В Офісі генерального прокурора ліквідували посаду заступника очільника Департаменту міжнародного співробітництва, яку займав фігурант операції НАБУ "Карфаген" Сергій Кропива.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця ОГП Мар'яна Гайовська сказала в коментарі "Українській правді".

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Реорганізація департаменту

"Наказом виконувача обов'язків Генерального прокурора реорганізовано Департамент міжнародного співробітництва ОГП. У межах реорганізації, в тому числі, ліквідовано посаду заступника начальника Департаменту, яку обіймав Кропива С.В", — заявила речниця.

Окремо Гайовська нагадала, що дисциплінарна скарга щодо Кропиви вже перебуває на розгляді Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. КДКП має розглянути питання накладення дисциплінарного стягнення, яким передбачається також можливість звільнення Кропиви з органів прокуратури.

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Нагадаємо, раніше "Центр протидії корупції", посилаючись на відповідь на інформаційний запит, повідомив, що Сергій Кропива залишається на посаді в ОГП й навіть не відсторонений на тлі операції "Карфаген".

Операція "Карфаген"

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
  • ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
  • 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
  • Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.
  • Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів.

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Топ коментарі
+6
Там мабуть тих Департаментів як в дурного пукалок - от куди гроші йдуть а в Зелі вже дупа в милі - по світу мідяки зшибає
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18.09.2026 20:03 Відповісти
+5
якщо ліквідувати всю прокуратуру майже нічого незмінеться та й більшість цього не помітить
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18.09.2026 20:03 Відповісти
+5
Міністерство національної єдності України було ліквідоване у липні 2025 року
ліквідували посаду заступника очільника Департаменту міжнародного співробітництва

Офіційні годівниці з зарплатами в сотні тися гривень і відкатами на десатики- сотні міліонів доларів.
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18.09.2026 20:12 Відповісти

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