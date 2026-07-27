Выплаты в конверте в "СН": НАБУ и САП получили разрешение на взятие биологических образцов у помощника Арахамии, - СМИ
Недавно НАБУ и САП получили постановления о взятии биологических образцов у помощника главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на колонку Михаила Ткача на "УП" пишет журналист Юрий Николов.
Первые подробности
"За считанные дни до "переворота в Кабмине" НАБУ и САП получили постановления о заборе биологических образцов у помощника Давида Арахамии по делу о конвертах депутатам, которое громко прозвучало в конце прошлого года. Это может свидетельствовать о том, что правоохранители пытаются доказать прямую связь депутатских "зарплат" с руководителем президентской фракции через отпечатки на купюрах", - цитирует он публикацию.
То есть, по словам Николова, совершенно очевидно, что детективы идут по следу зарплатных конвертов в "Слуге народа".
Он напомнил, что в рамках этого дела зимой пятеро народных депутатов низшего ранга уже получили подозрения.
"И все понимали, что если рядовые народные депутаты получают деньги в кассе, то очевидно, что кассу держит кто-то более высокого ранга. А кто может быть выше по рангу, чем руководитель фракции "Слуга народа", который фактически сейчас и решает, какой законопроект действительно пройдет в Раде, а за какой голосов не найдется… Это сообщение очень перекликалось у меня с тем, что предшествовало предъявлению подозрения Ермаку. Во время долгого ожидания стало известно, что детективы брали биологические образцы в одной из квартир, где мог жить Ермак. А также проводили обыск у водителя Ермака, который является естественным носителем информации о его передвижениях…", - пишет Николов.
Что известно о деле
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам из партии "Слуги народа" в получении взяток за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
- 30 декабря 2025 года "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения.
- 31 декабря Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" - неизвестно.
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