Выплаты в конверте в "СН": НАБУ и САП получили разрешение на взятие биологических образцов у помощника Арахамии, - СМИ

Недавно НАБУ и САП получили постановления о взятии биологических образцов у помощника главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на колонку Михаила Ткача на "УП" пишет журналист Юрий Николов.

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Первые подробности

"За считанные дни до "переворота в Кабмине" НАБУ и САП получили постановления о заборе биологических образцов у помощника Давида Арахамии по делу о конвертах депутатам, которое громко прозвучало в конце прошлого года. Это может свидетельствовать о том, что правоохранители пытаются доказать прямую связь депутатских "зарплат" с руководителем президентской фракции через отпечатки на купюрах", - цитирует он публикацию.

То есть, по словам Николова, совершенно очевидно, что детективы идут по следу зарплатных конвертов в "Слуге народа".

Он напомнил, что в рамках этого дела зимой пятеро народных депутатов низшего ранга уже получили подозрения.

"И все понимали, что если рядовые народные депутаты получают деньги в кассе, то очевидно, что кассу держит кто-то более высокого ранга. А кто может быть выше по рангу, чем руководитель фракции "Слуга народа", который фактически сейчас и решает, какой законопроект действительно пройдет в Раде, а за какой голосов не найдется… Это сообщение очень перекликалось у меня с тем, что предшествовало предъявлению подозрения Ермаку. Во время долгого ожидания стало известно, что детективы брали биологические образцы в одной из квартир, где мог жить Ермак. А также проводили обыск у водителя Ермака, который является естественным носителем информации о его передвижениях…", - пишет Николов.

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Что известно о деле

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам из партии "Слуги народа" в получении взяток за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

30 декабря 2025 года "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения.

31 декабря Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" - неизвестно.

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