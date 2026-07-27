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Новини Виплати у конверті Слугам народу
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Виплати в конверті у "СН": НАБУ і САП отримали дозвіл на забір біозразків у помічника Арахамії, - ЗМІ

Арахамія під прицілом НАБУ

Нещодавно НАБУ і САП отримали ухвали на забір біологічних зразків помічника очільника фракції "Слуга народу Давида Арахамії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на колонку Михайла Ткача на "УП" пише журналіст Юрій Ніколов.

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Перші деталі

"За лічені дні до "кабмінового перевороту" НАБУ і САП отримали ухвали на забір біологічних зразків помічника Давида Арахамії у справі про конверти депутатам, яка прогриміла наприкінці минулого року. Це може свідчити про те, що правоохоронці намагаються довести прямий зв'язок депутатських "зарплат" з керівником президентської фракції через відбитки на купюрах", - цитує він публікацію.

Тобто, за словами Ніколова, цілком очевидно, що детективи йдуть по сліду зарплатних конвертів у "Слузі народу".

Він нагадав, що в межах цієї справи взимку п’ятеро нардепів нижчого рангу вже отримали підозри.

"І всі розуміли, що якщо низові нардепі отримують гроші в касі, то очевидно, що касу тримає хтось вищого рангу. А куди ще вищого рангу, ніж керівник фракції "Слуга народу", який по факту зараз і вирішує який законопроект насправді пройде в Раді, а на який голоси не знайдуться…Це повідомлення мені дуже зрезонувало з тим, що передувало підозрі Єрмаку. Під час довгого очікування стало відомо, що детективи брали біологічні зразки в одній з квартир, де міг жити Єрмак. А також проводило обшук у водія Єрмака, який є природнім носієм інформації про його пересування…", - пише Ніколов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС обрав запобіжний захід "слузі народу" Савченко у справі про хабарі за голосування в Раді

Що відомо про справу

  • 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
  • За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
  • 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
  • 31 грудня Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС обрав запобіжний захід "слузі народу" Пивоварову: той заявив про "презумпцію невинуватості"

Автор: 

Арахамія Давид (1076) Ніколов Юрій (148) Слуга народу (2781)
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Топ коментарі
+8
Не знаю хто кришує те НАБУ, але те, що розхитують крисине кубло - вже добрий знак.
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27.07.2026 15:40 Відповісти
+6
Так то помічники, а варто подивитиь на рило самого абрам.хамії, ну просто типовий базарний карманник і наперсточник. А якщо добре придивитись до всієї фракції слуг, там з таким рилом карманних базарних злодюжок і лохотронщків - більше половини всієї фракції. Ну що тут поробиш, розумні люди по обяві в газеті від Бені КАЛомойського не йшли, одні злодюжки базарні та дрібна шушера.
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27.07.2026 15:52 Відповісти
+5
- Сестра, ви взяли кров у хворого?
- Так, лікарю. 5.2 літра.
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27.07.2026 15:37 Відповісти

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