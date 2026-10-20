ЦПК подал заявление о преступлении "слуги народа" Арахамии исполняющему обязанности генпрокурора Ковальскому, - Шабунин. ДОКУМЕНТ

Центр по борьбе с коррупцией подал заявление о преступлении в отношении главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в Офис генерального прокурора.

Об этом глава правления ЦПК Виталий Шабунин сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Конверты депутатам "Слуги народа" за голосование, по данным суда, раздавал нардеп из руководства фракции.

Заявление подали и.о. генпрокурора Ковальскому, поскольку только генпрокурор (или его и.о.) может санкционировать расследование в отношении депутата. Его предшественник Кравченко отказался возбуждать дело", - говорится в сообщении.

Шабунин отметил, что по закону у и.о. генпрокурора есть 24 часа, чтобы внести дело в реестр и начать расследование.

"Поэтому уже на этой неделе мы увидим, есть ли хоть какая-то разница между новым и.о. генпрокурора Зеленского и Кравченко. ... Если до пятницы дела в отношении Арахамии не будет, разницы между Ковальским и Кравченко нет", - добавил он.













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Ранее сообщалось, что недавно НАБУ и САП получили постановления на взятие биологических образцов у помощника главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что НАБУ и САП могут готовить подозрение Арахамии.

Взятки за голосование в Раде

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам от "Слуги народа" в получении взяток за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

30 декабря 2025 года "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения.

31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.

1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутатке от "Слуги народа" Ольге Савченко.

По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

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