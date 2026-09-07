Уголовное производство в отношении Арахамии в ОГП не регистрировали, - Кравченко

Генеральный прокурор не вносил сведения в Единый реестр досудебных расследований в отношении главы фракции "Слуга народа"Давида Арахамии.

Об этом генпрокурор Руслан Кравченко заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Пояснения генпрокурора

"Когда Клименко (руководитель САП — ред.) приходил в декабре прошлого года с запросом о внесении сведений в ЕРДР по депутатам, там были фамилии пяти депутатов, кроме Арахамии", — сказал Кравченко, отвечая на вопрос, вносил ли он сведения в ЕРДР в отношении руководителя фракции "Слуга народа".

Общая статистика обращений

По словам Кравченко, всего поступило 20 обращений о внесении в ЕРДР сведений о расследованиях в отношении народных депутатов, и в отношении четырех депутатов было принято решение об отказе.

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Ранее сообщалось, что недавно НАБУ и САП получили постановления на взятие биологических образцов у помощника главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что НАБУ и САП могут готовить подозрение Арахамии.

Взятки за голосование в Раде

29 декабря НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения пяти народным депутатам от "Слуги народа" в получении взяток за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

30 декабря 2025 года "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения.

31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.

1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутатке от "Слуги народа" Ольге Савченко.

По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

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