Уголовное производство в отношении Арахамии в ОГП не регистрировали, - Кравченко
Генеральный прокурор не вносил сведения в Единый реестр досудебных расследований в отношении главы фракции "Слуга народа"Давида Арахамии.
Об этом генпрокурор Руслан Кравченко заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Пояснения генпрокурора
"Когда Клименко (руководитель САП — ред.) приходил в декабре прошлого года с запросом о внесении сведений в ЕРДР по депутатам, там были фамилии пяти депутатов, кроме Арахамии", — сказал Кравченко, отвечая на вопрос, вносил ли он сведения в ЕРДР в отношении руководителя фракции "Слуга народа".
Общая статистика обращений
По словам Кравченко, всего поступило 20 обращений о внесении в ЕРДР сведений о расследованиях в отношении народных депутатов, и в отношении четырех депутатов было принято решение об отказе.
- Ранее сообщалось, что недавно НАБУ и САП получили постановления на взятие биологических образцов у помощника главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
- Журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что НАБУ и САП могут готовить подозрение Арахамии.
Взятки за голосование в Раде
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения пяти народным депутатам от "Слуги народа" в получении взяток за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
- 30 декабря 2025 года "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения.
- 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
- 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутатке от "Слуги народа" Ольге Савченко.
- По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.
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