Кримінальне провадження щодо Арахамії в ОГП не реєстрували, - Кравченко

Генеральний прокурор не вносив відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Про це генпрокурор Руслан Кравченко заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Пояснення генпрокурора

"Коли Клименко (керівник САП — ред.) приходив у грудні минулого року із запитом щодо внесення відомостей до ЄРДР по депутатах, то там були прізвища п'ятьох депутатів, крім Арахамії", — сказав Кравченко, відповідаючи на запитання, чи вносив він відомості до ЄРДР щодо керівника фракції "Слуга народу".

Загальна статистика звернень

За словами Кравченка, загалом надійшло 20 звернень про внесення до ЄРДР відомостей щодо розслідування стосовно народних депутатів, і щодо чотирьох депутатів було ухвалено рішення про відмову.

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Раніше повідомлялося, що нещодавно НАБУ і САП отримали ухвали на забір біологічних зразків помічника очільника фракції "Слуга народу Давида Арахамії.

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що НАБУ і САП можуть готувати підозру Арахамії.

Хабарі за голосування у Раді

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.

За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

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