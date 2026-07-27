НАБУ може готувати підозру Арахамії у справі про "зарплати в конвертах",- Ніколов

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що НАБУ і САП можуть готувати підозру голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії.

Про це він розповів на своєму ютуб-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Ніколов зазначив, що ситуація навколо Арахамії розгортається за аналогічним сценарієм, як із ексголовою ОП Андрієм Єрмаком.

"НАБУ готове відкрити новий сезон "політичних чисток" від корупціонерів. Тепер — Давид Арахамія. Ситуація розгортається приблизно так само, як у історії з Єрмаком, коли ми пів року чекали на підозру, а детективи готувалися до неї: проводили слідчі дії, обшуки у Єрмака та в одній із квартир у будинку на Грушевського, де шукали біологічні зразки, що належали Єрмаку чи його оточенню. Так от, зараз у аналогічній ситуації опинився Давид Арахамія. Як повідомив журналіст Михайло Ткач, детективи отримали судовий дозвіл на взяття біологічних зразків у помічників Давида Арахамії", - розповів журналіст.

За словами Ніколова, йдеться про справу про "конверти" для народних депутатів.

"Про що йдеться? Про справу щодо підкупу народних депутатів і виплати їм у конвертах "чорних" зарплат, що є фактично корупцією", - сказав розслідувач.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що нещодавно НАБУ і САП отримали ухвали на забір біологічних зразків помічника очільника фракції "Слуга народу Давида Арахамії.

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