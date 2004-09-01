НАБУ может готовить подозрение Арахамии по делу о "зарплатах в конвертах", — Николов

Журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что НАБУ и САП могут готовить подозрение в адрес главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Николов отметил, что ситуация вокруг Арахамии развивается по аналогичному сценарию, как и с экс-главой ОП Андреем Ермаком.

"НАБУ готово открыть новый сезон "политических чисток" от коррупционеров. Теперь — Давид Арахамия. Ситуация развивается примерно так же, как в истории с Ермаком, когда мы полгода ждали предъявления подозрения, а детективы готовились к этому: проводили следственные действия, обыски у Ермака и в одной из квартир в доме на улице Грушевского, где искали биологические образцы, принадлежавшие Ермаку или его окружению. Так вот, сейчас в аналогичной ситуации оказался Давид Арахамия. Как сообщил журналист Михаил Ткач, детективы получили судебное разрешение на взятие биологических образцов у помощников Давида Арахамии", — рассказал журналист.

По словам Николова, речь идет о деле о "конвертах" для народных депутатов.

"О чем идет речь? О деле о подкупе народных депутатов и выплате им в конвертах "черных" зарплат, что фактически является коррупцией", — сказал расследователь.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что недавно НАБУ и САП получили постановления на взятие биологических образцов у помощника главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

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