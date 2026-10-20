ЦПК подав заяву про злочин "слуги народу" Арахамії до в.о. генпрокурора Ковальського, - Шабунін. ДОКУМЕНТ

Центр протидії корупції подав заяву про злочин на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію до Офісу Генпрокурора.

Про це глава правління ЦПК Віталій Шабунін повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Конверти депутатам "Слуги народу" за голосування, за даними суду, роздавав нардеп із керівництва фракції.

Заяву подали в.о. генпрокурора Ковальському, бо лише генпрокурор (чи в.о.) може дозволити розслідування щодо депутата. Його попередник Кравченко відкривати справу відмовився", - йдеться в повідомленні.

Шабунін зазначив, що за законом у в.о. генпрокурора є 24 години, щоб внести справу в реєстр і почати розслідування.

"Тож уже цього тижня побачимо, чи є хоч якась різниця між новим в.о. генпрокурора Зеленського і Кравченком. ... Якщо до пʼятниці справи щодо Арахамії не буде, різниці між Ковальським і Кравченком немає", - додав він.













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Раніше повідомлялося, що нещодавно НАБУ і САП отримали ухвали на забір біологічних зразків помічника очільника фракції "Слуга народу Давида Арахамії.

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що НАБУ і САП можуть готувати підозру Арахамії.

Хабарі за голосування у Раді

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.

За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

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