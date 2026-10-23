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Новости Выплаты в конверте Слугам народа
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ОГП передал в НАБУ документы относительно обращения ЦПК о возможных противоправных действиях Арахамии. ДОКУМЕНТ

Заявление ЦПК на Арахамию передали в НАБУ: что известно?

Офис Генерального прокурора рассмотрел обращение исполнительного директора общественной организации "Центр противодействия коррупции" о возможных противоправных действиях руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос Цензор.НЕТ.

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Подробности

В ведомстве сообщили, что автору обращения уже направлен официальный ответ.

"Учитывая, что изложенные в обращениях факты являются предметом расследования в рамках уголовного производства, проводимого Национальным антикоррупционным бюро Украины, копии указанных документов направлены в НАБУ для учета в ходе досудебного расследования", — отметили в ОГП и добавили, что ранее к ним подобные запросы и обращения от ЦПК не поступали.

огп

Напомним, Центр противодействия коррупции подал заявление о преступлении на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию к и.о. генпрокурора Ковальского, поскольку именно генпрокурор может разрешить расследование в отношении депутата.

Речь идет о деле раздачи денег в конвертах нардепам "Слуги народа" за голосование в парламенте.

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  • Ранее сообщалось, что недавно НАБУ и САП получили постановления на взятие биологических образцов у помощника главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
  • Журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что НАБУ и САП могут готовить подозрение Арахамии.

Взятки за голосование в Раде

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения пяти народным депутатам от "Слуги народа" в получении взяток за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
  • 30 декабря 2025 года "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения.
  • 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
  • 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутатке от "Слуги народа" Ольге Савченко.
  • По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

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Автор: 

НАБУ (5068) Арахамия Давид (1036) Офис Генпрокурора (3538)
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Топ комментарии
+13
Ця **** аброхамія, має отримати разом з падляком з опу, ПОЖИТТЄВО, за сприяння ними убивства Захисників України на Яворівському полігоні, у 2022 році!!!
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23.10.2026 10:43 Ответить
+7
агрохімія того не робив, то все наклеп і брехня, він чесний і... майже святий.
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23.10.2026 10:31 Ответить
+6
Абхазька макака, цікаво, а хто це його привів у владу?
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23.10.2026 10:36 Ответить

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