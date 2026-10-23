ОГП передал в НАБУ документы относительно обращения ЦПК о возможных противоправных действиях Арахамии. ДОКУМЕНТ
Офис Генерального прокурора рассмотрел обращение исполнительного директора общественной организации "Центр противодействия коррупции" о возможных противоправных действиях руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос Цензор.НЕТ.
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В ведомстве сообщили, что автору обращения уже направлен официальный ответ.
"Учитывая, что изложенные в обращениях факты являются предметом расследования в рамках уголовного производства, проводимого Национальным антикоррупционным бюро Украины, копии указанных документов направлены в НАБУ для учета в ходе досудебного расследования", — отметили в ОГП и добавили, что ранее к ним подобные запросы и обращения от ЦПК не поступали.
Напомним, Центр противодействия коррупции подал заявление о преступлении на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию к и.о. генпрокурора Ковальского, поскольку именно генпрокурор может разрешить расследование в отношении депутата.
Речь идет о деле раздачи денег в конвертах нардепам "Слуги народа" за голосование в парламенте.
- Ранее сообщалось, что недавно НАБУ и САП получили постановления на взятие биологических образцов у помощника главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
- Журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что НАБУ и САП могут готовить подозрение Арахамии.
Взятки за голосование в Раде
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения пяти народным депутатам от "Слуги народа" в получении взяток за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
- 30 декабря 2025 года "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения.
- 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
- 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутатке от "Слуги народа" Ольге Савченко.
- По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.
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