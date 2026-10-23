ОГП передав до НАБУ документи щодо звернення ЦПК про можливі протиправні дії Арахамії. ДОКУМЕНТ

Офіс Генерального прокурора розглянув звернення виконавчої директорки громадської організації "Центр протидії корупції" щодо можливих протиправних дій керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У відомстві повідомили, що автору звернення вже надіслано офіційну відповідь.

"3 огляду на те, що викладені у зверненнях факти є предметом розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснює Національне антикорупційне бюро України, копії зазначених документів скеровано до НАБУ для врахування під час досудового розслідування", - зазначили в ОГП й додали, що до них раніше такі запити і звернення від ЦПК не надходили.

Нагадаємо, Центр протидії корупції подав заяву про злочин на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію до в.о. генпрокурора Ковальського, оскільки саме генпрокурор може дозволити розслідування щодо депутата.

Йдеться про справу роздачі грошей у конвертах нардепам "Слуги народу" за голосування в парламенті.

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Раніше повідомлялося, що нещодавно НАБУ і САП отримали ухвали на забір біологічних зразків помічника очільника фракції "Слуга народу Давида Арахамії.

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що НАБУ і САП можуть готувати підозру Арахамії.

Хабарі за голосування у Раді

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.

За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

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