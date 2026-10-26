ОГП відмовився розпочати провадження проти "слуги народу" Арахамії: ЦПК оскаржить рішення

В Офісі Генпрокурора відмовилися розпочинати провадження щодо голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії за заявою Центру протидії корупції.

Про це повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Хоча НАБУ бачить у його діях ознаки злочину, про що прямо написали в ОГП. Своєю відмовою Ковальський порушив пряму норму КПК, яка зобовʼязує зареєструвати провадження", - зазначив Шабунін.

Центр протидії корупції оскаржуватиме це рішення в суді.

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Нагадаємо, Центр протидії корупції подав заяву про злочин на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію до в.о. генпрокурора Ковальського, оскільки саме генпрокурор може дозволити розслідування щодо депутата.

Йдеться про справу роздачі грошей у конвертах нардепам "Слуги народу" за голосування в парламенті.

Згодом стало відомо, що Офіс Генпрокурора передав до НАБУ документи щодо звернення ЦПК про можливі протиправні дії Арахамії.

Раніше повідомлялося, що нещодавно НАБУ і САП отримали ухвали на забір біологічних зразків помічника очільника фракції "Слуга народу Давида Арахамії.

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що НАБУ і САП можуть готувати підозру Арахамії.

Хабарі за голосування у Раді

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.

За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

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