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Новини Звірства та зґвалтування на окупованих територіях
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Погрожував убивством і зґвалтував жінку під час окупації Балаклії: окупанта засуджено до 12 років тюрми

Російського військового засуджено до 12 років тюрми

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину гранатометника 202-го стрілецького полку збройних сил РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

У квітні 2022 року під час окупації Балаклії російські військові затримали місцеву жительку за підозрою у співпраці із ЗСУ. Жінку добу незаконно утримували в захопленому відділі поліції, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Уночі російський військовий вивів її з камери, завів до службового кабінету та, погрожуючи вбивством, зґвалтував.

Суд визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни та заочно призначив 12 років позбавлення волі.

Це один із сотень задокументованих випадків сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією.
Станом на 30 вересня 2026 року в Україні задокументовано 411 таких фактів щодо цивільного населення. Найбільше фактів зафіксовано на Херсонщині - 128, Донеччині - 92, Київщині - 60 та Харківщині - 49.
За цими злочинами 137 російським військовослужбовцям заочно повідомлено про підозру. До суду скеровано 73 обвинувальні акти щодо 91 особи. Суди ухвалили 26 обвинувальних вироків щодо 34 осіб, з них 25 - заочно.

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Автор: 

окупація (7180) Балаклія (303) Офіс Генпрокурора (3890) Харківська область (3379) Ізюмський район (292)
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