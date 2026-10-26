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Новости Военное положение
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Рада продлила военное положение в Украине еще на 90 дней: "за" проголосовали 293 депутата

Верховная Рада приняла законопроект №16182 о продлении военного положения с 31 октября

26 октября Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в Украине еще на 90 суток с 31 октября 2026 года. Решение поддержали 293 народных депутата.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины, передает Цензор.НЕТ.

Парламент поддержал законопроект №16182 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине"".

Согласно информации о законопроекте на сайте Верховной Рады, документ был зарегистрирован 26 октября по инициативе президента Владимира Зеленского.

В тот же день Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять законопроект в первом чтении и в целом, утвердив решение президента.

Докладчиком при рассмотрении документа назначен представитель Совета национальной безопасности и обороны Игорь Клименко, содокладчиком - председатель профильного комитета Александр Завитневич.

Таким образом, решение парламента предусматривает продление военного положения до 29 января 2027 года.

Напомним, военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение. С тех пор его срок неоднократно продлевали.

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Автор: 

ВР (28449) Зеленский Владимир (26310) военное положение (539)
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Топ комментарии
+4
Рада продовжила дію ОРГ міндічів-цукерманів.
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26.10.2026 13:05 Ответить
+4
Ну а как же по-другому?) Бусячить же кого-то надо, на войнушку ж надо кого-то отправлять. Ну не себя же, любимых!)
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26.10.2026 13:07 Ответить
+2
Ніякого засідання Ради просто не було. Ніякого голосування не було. Розповсюдження ЗМІ подібних заяв - це змова з метою узурпації влади.
Хроніка
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26.10.2026 13:17 Ответить

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