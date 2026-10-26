Рада продлила военное положение в Украине еще на 90 дней: "за" проголосовали 293 депутата
26 октября Верховная Рада проголосовала за продление военного положения в Украине еще на 90 суток с 31 октября 2026 года. Решение поддержали 293 народных депутата.
Об этом сообщили в Верховной Раде Украины, передает Цензор.НЕТ.
Парламент поддержал законопроект №16182 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине"".
Согласно информации о законопроекте на сайте Верховной Рады, документ был зарегистрирован 26 октября по инициативе президента Владимира Зеленского.
В тот же день Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять законопроект в первом чтении и в целом, утвердив решение президента.
Докладчиком при рассмотрении документа назначен представитель Совета национальной безопасности и обороны Игорь Клименко, содокладчиком - председатель профильного комитета Александр Завитневич.
Таким образом, решение парламента предусматривает продление военного положения до 29 января 2027 года.
Напомним, военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение. С тех пор его срок неоднократно продлевали.
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