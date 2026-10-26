Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Сегодня, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

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Соответствующие законопроекты уже направлены на рассмотрение профильного комитета Рады.

Они предусматривают продление срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации еще на три месяца.

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Более подробной информации на данный момент нет.

Что этому предшествовало?

Ранее военное положение и мобилизацию продлилидо 31 октября 2026 года.

Это было уже 20-е решение о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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