Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней
Сегодня, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Соответствующие законопроекты уже направлены на рассмотрение профильного комитета Рады.
Они предусматривают продление срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации еще на три месяца.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что этому предшествовало?
Ранее военное положение и мобилизацию продлилидо 31 октября 2026 года.
Это было уже 20-е решение о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
*****, ніякої загальної мобілізації нема!!!
Є вибірковий відлов " неугодних, непотрібних зе"
" Потрібних" не мобілізують!!
"Титульну" націю не мобілізують!
Економіку не мобілізують!
То це безпредєл а ге мобілізація