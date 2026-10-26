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Новости Военное положение Продолжение военного положения и мобилизации Мобилизация в Украине
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Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Зеленский внес в Верховную Раду законы о мобилизации и военном положении

Сегодня, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

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Соответствующие законопроекты уже направлены на рассмотрение профильного комитета Рады.

Они предусматривают продление срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации еще на три месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 31 октября

Более подробной информации на данный момент нет.

Что этому предшествовало?

Ранее военное положение и мобилизацию продлилидо 31 октября 2026 года.

Это было уже 20-е решение о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 31 октября

Автор: 

Зеленский Владимир (26310) мобилизация (3345) военное положение (539)
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Топ комментарии
+16
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26.10.2026 09:01 Ответить
+15
Хочу зауважити!!!
*****, ніякої загальної мобілізації нема!!!
Є вибірковий відлов " неугодних, непотрібних зе"
" Потрібних" не мобілізують!!
"Титульну" націю не мобілізують!
Економіку не мобілізують!
То це безпредєл а ге мобілізація
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26.10.2026 09:10 Ответить
+8
А що пише конституція???
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26.10.2026 09:05 Ответить

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