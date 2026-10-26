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Новини Воєнний стан Продовження воєнного стану і мобілізації Мобілізація в Україні
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Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

зеленський вніс до ВР закони про мобілізацію та воєнних стан

Сьогодні, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

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Відповідні законопроєкти вже направлено на розгляд профільного комітету Ради.

Вони передбачають продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації ще на три місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 31 жовтня

Більше деталей на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня 2026 року.

Це було вже 20-те рішення про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 31 жовтня

Автор: 

Зеленський Володимир (27467) мобілізація (3349) воєнний стан (469)
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Топ коментарі
+20
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26.10.2026 09:01 Відповісти
+19
Хочу зауважити!!!
*****, ніякої загальної мобілізації нема!!!
Є вибірковий відлов " неугодних, непотрібних зе"
" Потрібних" не мобілізують!!
"Титульну" націю не мобілізують!
Економіку не мобілізують!
То це безпредєл а ге мобілізація
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26.10.2026 09:10 Відповісти
+12
Буде й 25-те продовження воєнного стану замість одного стану війни
з початку агресії росії у 2022-му.
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26.10.2026 09:12 Відповісти

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