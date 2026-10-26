Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

Сьогодні, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

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Відповідні законопроєкти вже направлено на розгляд профільного комітету Ради.

Вони передбачають продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації ще на три місяці.

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Більше деталей на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня 2026 року.

Це було вже 20-те рішення про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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