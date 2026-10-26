Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 днів: за проголосували 293 депутати
Верховна Рада 26 жовтня проголосувала за продовження воєнного стану в Україні ще на 90 діб із 31 жовтня 2026 року. Рішення підтримали 293 народні депутати.
Про це повідомили у Верховній Раді України, передає Цензор.НЕТ.
Парламент підтримав законопроєкт №16182 "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"".
Згідно з карткою законопроєкту на сайті Верховної Ради, документ зареєстрували 26 жовтня за ініціативою президента Володимира Зеленського.
Того ж дня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт за основу і в цілому, затвердивши рішення президента.
Доповідачем під час розгляду документа визначили представника Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка, співдоповідачем – голову профільного комітету Олександра Завітневича.
Таким чином, рішення парламенту передбачає продовження воєнного стану до 29 січня 2027 року.
Нагадаємо, воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відтоді його строк неодноразово продовжували.
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