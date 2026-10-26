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Новости Производство ракет РФ
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ГУР обнародовало данные об иностранных станках, на которых РФ производит баллистические ракеты

Данные об иностранных станках, на которых РФ производит баллистические ракеты

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные о 30 единицах технологического оборудования иностранного производства, которое российский ВПК использует для изготовления баллистического вооружения и его компонентов.

Несмотря на заявления об "импортозамещении", российское производство ракет по-прежнему критически зависит от мировых технологий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В списке обнаруженного оборудования — станки и измерительные системы из Китая, Германии, Тайваня, США, Турции, Швейцарии и Италии. На них производят как сами ракеты, так и ключевые компоненты: высотомеры, аэродинамические рули, гироскопы и т. д.

  • Китайское оборудование с западными деталями: Наблюдается стремительный рост количества китайских станков. При этом сама китайская промышленность широко использует европейские, японские и тайваньские комплектующие.

  • Воткинский завод (производитель баллистических ракет "Искандер-М" и ракетной части "Кинжалов"): использует универсальный обрабатывающий центр GX-650 от китайской компании Hyper Machine Tool.

  • АО "ПЭМЗ "Молот" (производит электронные блоки для "Искандер-М"): задействовал в производстве токарные и фрезерные центры КНР.

  • УПКБ "Деталь" (производитель высотомеров для гиперзвуковых ракет "Циркон"): оснащено высокоточным измерительным оборудованием немецкого бренда Rohde & Schwarz.

Чтобы лишить государство-агрессора возможности производить ракетное оружие, украинская разведка призывает международное сообщество и производителей принять комплексные меры: ввести выездные проверки уполномоченными представителями по заявленному адресу установки оборудования.

Кроме того, распространить санкционные процедуры на запчасти, программное обеспечение, обновления, смазочно-охлаждающие жидкости и техническое обслуживание. А также регулярно проверять посредников в рискованных юрисдикциях для выявления схем реэкспорта.

В ГУР советуют выявлять и перекрывать пути попадания продукции на заводы РФ через третьи страны.

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Автор: 

оружие (10824) производство (664) россия (90099) ГУР (969) война в Украине (9459)
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Топ комментарии
+7
Інше діло українські FP-7. Все своїми силами. І силами гаражного кооперативу Fire point.
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26.10.2026 13:31 Ответить
+3
З використанням ізоленти, клею ПВА і інших нанотехнологій.
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26.10.2026 13:36 Ответить
+3
А чому Україна не закуповує подібне обладнання для виготовлення балістичних ракет? Ми теж під санкціями?
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26.10.2026 13:37 Ответить

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