Оккупированные территории Украины превращаются в криминальные анклавы, - ГУР

На временно оккупированных территориях Украины ухудшается ситуация с безопасностью: распространяются бандитизм, незаконный оборот оружия и насилие, а уровень жизни населения продолжает падать. Даже в закрытых отчетах российских властей, по имеющейся информации, признаются риски для контроля над захваченными регионами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Среди основных проблем оккупированных территорий в Москве называют незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, а также злоупотребление алкоголем среди российских военных.

По приведенным оценкам, это приводит к уличным столкновениям и массовым дракам. Также растет количество киберпреступлений, а хищение средств, которые оккупационные администрации получают из так называемых бюджетов, затрудняет управление захваченными регионами.

Дополнительной проблемой становится сокращение финансирования оккупационных администраций на фоне экономических трудностей в России.

Страх и репрессии усиливают недовольство оккупацией

Местное население живет в условиях жесткого контрразведывательного режима, постоянной угрозы насилия со стороны российских военных и репрессий со стороны силовых структур.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жительница оккупированного Донецка нашла на свалке транспортный ящик с гробом: "У нас теперь хоронят, бл#дь, на свалке". ВИДЕО

Сочетание беззакония, давления и угрозы физической расправы усиливает негативное отношение людей к оккупационным властям.

Нищета и дефицит необходимого вынуждают людей уезжать

В то же время на временно оккупированных территориях ухудшаются социально-экономические условия. Среди проблем — нехватка рабочих мест, нищета, разрушение инфраструктуры и дефицит продовольствия, медикаментов, топлива и товаров первой необходимости.

Совокупность этих факторов усиливает отток населения из оккупированных регионов и усугубляет кризис, с которым сталкиваются местные жители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия готовит информационную провокацию по поводу военных преступлений в оккупированных Олешках, - ГУР