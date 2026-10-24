Оккупированные территории Украины превращаются в криминальные анклавы, - ГУР
На временно оккупированных территориях Украины ухудшается ситуация с безопасностью: распространяются бандитизм, незаконный оборот оружия и насилие, а уровень жизни населения продолжает падать. Даже в закрытых отчетах российских властей, по имеющейся информации, признаются риски для контроля над захваченными регионами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.
Среди основных проблем оккупированных территорий в Москве называют незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, а также злоупотребление алкоголем среди российских военных.
По приведенным оценкам, это приводит к уличным столкновениям и массовым дракам. Также растет количество киберпреступлений, а хищение средств, которые оккупационные администрации получают из так называемых бюджетов, затрудняет управление захваченными регионами.
Дополнительной проблемой становится сокращение финансирования оккупационных администраций на фоне экономических трудностей в России.
Страх и репрессии усиливают недовольство оккупацией
Местное население живет в условиях жесткого контрразведывательного режима, постоянной угрозы насилия со стороны российских военных и репрессий со стороны силовых структур.
Сочетание беззакония, давления и угрозы физической расправы усиливает негативное отношение людей к оккупационным властям.
Нищета и дефицит необходимого вынуждают людей уезжать
В то же время на временно оккупированных территориях ухудшаются социально-экономические условия. Среди проблем — нехватка рабочих мест, нищета, разрушение инфраструктуры и дефицит продовольствия, медикаментов, топлива и товаров первой необходимости.
Совокупность этих факторов усиливает отток населения из оккупированных регионов и усугубляет кризис, с которым сталкиваются местные жители.
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