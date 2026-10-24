Окуповані території України перетворюються на кримінальні анклави, - ГУР
На тимчасово окупованих територіях України погіршується ситуація з безпекою: поширюються бандитизм, незаконний обіг зброї та насильство, а рівень життя населення продовжує падати. Навіть у закритих звітах російської влади, за наявною інформацією, визнають ризики для контролю над захопленими регіонами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.
Серед основних проблем окупованих територій у Москві називають незаконний обіг зброї та вибухових речовин, а також зловживання алкоголем серед російських військових.
За наведеними оцінками, це призводить до вуличних сутичок і масових бійок. Також зростає кількість кіберзлочинів, а розкрадання коштів, які окупаційні адміністрації отримують із так званих бюджетів, ускладнює управління захопленими регіонами.
Додатковою проблемою стає скорочення фінансування окупаційних адміністрацій на тлі економічних труднощів у Росії.
Страх і репресії посилюють невдоволення окупацією
Місцеве населення живе в умовах жорсткого контррозвідувального режиму, постійної загрози насильства з боку російських військових і репресій з боку силових структур.
Поєднання беззаконня, тиску та загрози фізичної розправи посилює негативне ставлення людей до окупаційної влади.
Злидні та дефіцит необхідного змушують людей виїжджати
Водночас на тимчасово окупованих територіях погіршуються соціально-економічні умови. Серед проблем - брак робочих місць, злидні, руйнування інфраструктури та нестача продовольства, медикаментів, пального й товарів першої необхідності.
Сукупність цих чинників посилює відтік населення з окупованих регіонів і поглиблює кризу, з якою стикаються місцеві жителі.
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