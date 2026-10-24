Окуповані території України перетворюються на кримінальні анклави, - ГУР

На тимчасово окупованих територіях України погіршується ситуація з безпекою: поширюються бандитизм, незаконний обіг зброї та насильство, а рівень життя населення продовжує падати. Навіть у закритих звітах російської влади, за наявною інформацією, визнають ризики для контролю над захопленими регіонами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.

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Серед основних проблем окупованих територій у Москві називають незаконний обіг зброї та вибухових речовин, а також зловживання алкоголем серед російських військових.

За наведеними оцінками, це призводить до вуличних сутичок і масових бійок. Також зростає кількість кіберзлочинів, а розкрадання коштів, які окупаційні адміністрації отримують із так званих бюджетів, ускладнює управління захопленими регіонами.

Додатковою проблемою стає скорочення фінансування окупаційних адміністрацій на тлі економічних труднощів у Росії.

Страх і репресії посилюють невдоволення окупацією

Місцеве населення живе в умовах жорсткого контррозвідувального режиму, постійної загрози насильства з боку російських військових і репресій з боку силових структур.

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Поєднання беззаконня, тиску та загрози фізичної розправи посилює негативне ставлення людей до окупаційної влади.

Злидні та дефіцит необхідного змушують людей виїжджати

Водночас на тимчасово окупованих територіях погіршуються соціально-економічні умови. Серед проблем - брак робочих місць, злидні, руйнування інфраструктури та нестача продовольства, медикаментів, пального й товарів першої необхідності.

Сукупність цих чинників посилює відтік населення з окупованих регіонів і поглиблює кризу, з якою стикаються місцеві жителі.

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