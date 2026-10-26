ГУР оприлюднило дані про іноземні верстати, на яких РФ виготовляє балістичні ракети

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані щодо 30 одиниць технологічного обладнання іноземного виробництва, яке російський ВПК використовує для виготовлення балістичного озворення та його компонентів.

Попри заяви про "імпортозаміщення", російське виробництво ракет досі критично залежить від світових технологій, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У списку виявленого обладнання - верстати та вимірювальні системи з Китаю, Німеччини, Тайваню, США, Туреччини, Швейцарії та Італії. На них виробляють як самі ракети, так і ключові складові: висотоміри, аеродинамічні рулі, гіроскопи тощо.

Китайське обладнання з західними деталями: Спостерігається стрімке зростання кількості китайських верстатів. При цьому сам китайський промтех широко використовує європейські, японські та тайванські комплектуючі.

Воткінський завод (виробник балістичних ракет "Іскандер-М" та ракетної частини "Кинджалів"): використовує універсальний обробний центр GX-650 від китайської компанії Hyper Machine Tool.

АТ "ПЕМЗ "Молот" (виготовляє електронні блоки для "Іскандер-М"): задіяв у виробництві токарні та фрезерні центри КНР.

УПКБ "Деталь" (виробник висотомірів для гіперзвукових ракет "Циркон"): оснащене високоточним вимірювальним обладнанням німецького бренду Rohde & Schwarz.

Аби позбавити державу-агресора можливості виготовляти ракетну зброю, українська розвідка закликає міжнародну спільноту та виробників вжити комплексних заходів: запровадити виїзні перевірки уповноваженими представниками за задекларованою адресою встановлення обладнання.

Крім цього поширити санкційні процедури на запчастини, програмне забезпечення, оновлення, мастильно-охолоджувальні рідини та технічне обслуговування. А також регулярно перевіряти посередників у ризикованих юрисдикціях для виявлення схем реекспорту.

У ГУР радять виявляти та перекривати шляхи потрапляння продукції на заводи РФ через треті країни.

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