В Украине готовят изменения в законодательство о защите животных от жестокого обращения
Министерство экономики и окружающей среды Украины создало рабочую группу, которая подготовит предложения по усилению защиты животных от жестокого обращения. Предстоящие изменения должны затронуть законодательство и практику его применения в отношении домашних, бездомных и диких животных.
Об этом сообщило Министерство экономики и окружающей среды Украины, передает Цензор.НЕТ.
В состав рабочей группы вошли около 30 участников. Возглавил ее заместитель министра экономики и окружающей среды Александр Краснолуцкий.
Основной задачей группы станет разработка практических предложений по совершенствованию государственной политики в сфере защиты животных. Участники должны определить наиболее актуальные проблемы и предложить способы их решения.
Какие изменения будут готовиться
Прежде всего рабочая группа проанализирует действующее законодательство и подготовит предложения по его приведению в соответствие с нормами Европейского Союза.
Особое внимание будет уделено тому, как законодательство применяется на практике, в частности в отношении надлежащего обращения с домашними, бездомными и дикими животными.
Также участники будут работать над совершенствованием взаимодействия между органами государственной власти, местным самоуправлением, общественными организациями и экспертами.
Ожидается, что такое сотрудничество поможет более эффективно реагировать на случаи жестокого обращения с животными и устранять проблемы, препятствующие их защите.
Подготовленные рекомендации должны стать основой для дальнейших законодательных изменений и совершенствования практики применения соответствующих норм.
В то же время в Минэкономики пока не уточнили, какие именно положения законодательства планируют изменить и когда соответствующие предложения могут быть внесены на рассмотрение правительства или парламента.
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Чи жорстоко поводитись до тварини заборонено, а от вигулювати підбуля без поводка та намордника можна,. Тримати алабая, щоб він міг перестрибнути огорожу та загристи перехожу - можна.