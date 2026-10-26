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Новини Жорстоке поводження з тваринами
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В Україні готують зміни до законодавства щодо захисту тварин від жорстокого поводження

Мінекономіки створило робочу групу для посилення захисту домашніх, безпритульних і диких тварин

Міністерство економіки та довкілля України утворило робочу групу, яка підготує пропозиції щодо посилення захисту тварин від жорстокого поводження. Майбутні зміни мають охопити законодавство та практику його застосування щодо домашніх, безпритульних і диких тварин.

Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України, передає Цензор.НЕТ.

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До складу робочої групи увійшли близько 30 учасників. Очолив її заступник міністра економіки та довкілля Олександр Краснолуцький.

Основним завданням групи стане розроблення практичних пропозицій для вдосконалення державної політики у сфері захисту тварин. Учасники мають визначити найбільш актуальні проблеми та запропонувати способи їх розв'язання.

Які зміни готуватимуть

Насамперед робоча група проаналізує чинне законодавство та підготує пропозиції щодо його наближення до норм Європейського Союзу.

Окрему увагу приділять тому, як законодавство застосовується на практиці, зокрема щодо належного поводження з домашніми, безпритульними та дикими тваринами.

Також учасники працюватимуть над удосконаленням взаємодії між органами державної влади, місцевим самоврядуванням, громадськими організаціями та експертами.

Очікується, що така співпраця допоможе ефективніше реагувати на випадки жорстокого поводження з тваринами та усувати проблеми, які перешкоджають їхньому захисту.

Підготовлені рекомендації мають стати основою для подальших законодавчих змін і вдосконалення практики застосування відповідних норм.

Водночас у Мінекономіки поки не уточнили, які саме положення законодавства планують змінити та коли відповідні пропозиції можуть бути внесені на розгляд уряду чи парламенту.

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Автор: 

тварини (463) закон (1621) Україна (3578) Євросоюз (11073) Міністерство економіки та довкілля України (3)
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Топ коментарі
+9
тобто, люди європейського ставлення не потребують? с.ка, коли той бебаний цирк вже зникне?!
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26.10.2026 15:16 Відповісти
+9
Йолопи Саме цінне , це життя людини А ви шахраї займаєтесь тваринами ЦЕ ЯК РАЗ НА ЧАСІ Коли гинуть --сотнями кожний день.
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26.10.2026 15:24 Відповісти
+9
А як щодо захисту людей від неадекватної поведінки тварин та їх господарів?
Чи жорстоко поводитись до тварини заборонено, а от вигулювати підбуля без поводка та намордника можна,. Тримати алабая, щоб він міг перестрибнути огорожу та загристи перехожу - можна.
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26.10.2026 15:26 Відповісти

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