Украина будет требовать отменить проведение ЧМ-2030 по тяжелой атлетике в Москве, - Бедный

Украина готовит официальные обращения в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) и Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием пересмотреть решение о проведении чемпионата мира 2030 года в Москве. Министр молодежи и спорта Матвей Бедный также планирует поднять этот вопрос на международном уровне.

Об этом сообщил в Facebook министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, Украина будет призывать IWF отменить решение о предоставлении России права принимать мировое первенство и провести новый, прозрачный отбор страны-хозяйки.

"Готовим официальные обращения в Международную федерацию тяжелой атлетики и Международный олимпийский комитет по поводу позорного решения предоставить России право провести чемпионат мира 2030 года", — заявил министр.

Бидный подчеркнул, что обсудит этот вопрос с международными партнерами, в частности во время ближайших официальных мероприятий с участием министров спорта стран Совета Европы и ЕС.

Цель Украины — сформировать общую международную позицию и добиться публичного осуждения решения IWF со стороны спортивного сообщества.

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Бидный назвал чемпионат в Москве инструментом пропаганды Кремля

Министр подчеркнул, что проведение международных спортивных соревнований на территории государства, которое продолжает полномасштабную войну против Украины, недопустимо.

По его словам, решение федерации выглядит особенно циничным на фоне усиления российских ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре в преддверии зимы.

"Для Кремля такой чемпионат станет инструментом пропаганды и политической реабилитации Путина", — заявил Бидный.

Он также предупредил, что возвращение международных соревнований в Россию во время войны создает опасный прецедент.

"Это опасный сигнал о том, что страна может продолжать войну и одновременно возвращаться в международный спорт. Это поощрение безнаказанности и пренебрежение принципами, которые мировой спорт должен защищать", — подчеркнул министр.

Бидный заверил, что Украина будет использовать все доступные механизмы и продолжит работу с международными партнерами, чтобы не допустить проведения чемпионата в России.

Напомним, 25 октября Международная федерация тяжелой атлетики определила Москву местом проведения чемпионата мира 2030 года. Это первый случай с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, когда России предоставили право провести чемпионат мира по олимпийскому виду спорта.

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