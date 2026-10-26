Україна вимагатиме скасування проведення ЧС-2030 з важкої атлетики в Москві, - Бідний

Україна готує офіційні звернення до Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) та Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із вимогою переглянути рішення про проведення чемпіонату світу 2030 року в Москві. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний також планує порушити це питання на міжнародному рівні.

Про це повідомив у фейсбуці міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, Україна закликатиме IWF скасувати рішення про надання Росії права приймати світову першість та провести новий, прозорий відбір країни-господарки.

"Готуємо офіційні звернення до Міжнародної федерації важкої атлетики та Міжнародного олімпійського комітету щодо ганебного рішення надати Росії право провести чемпіонат світу 2030 року", – заявив міністр.

Бідний наголосив, що обговорить це питання з міжнародними партнерами, зокрема під час найближчих офіційних заходів за участю міністрів спорту країн Ради Європи та ЄС.

Мета України – сформувати спільну міжнародну позицію та домогтися публічного засудження рішення IWF з боку спортивної спільноти.

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Бідний назвав чемпіонат у Москві інструментом пропаганди Кремля

Міністр наголосив, що проведення міжнародних спортивних змагань на території держави, яка продовжує повномасштабну війну проти України, є неприпустимим.

За його словами, особливо цинічним рішення федерації виглядає на тлі посилення російських ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

"Для Кремля такий чемпіонат стане інструментом пропаганди та політичної реабілітації Путіна", – заявив Бідний.

Він також застеріг, що повернення міжнародних змагань до Росії під час війни створює небезпечний прецедент.

"Це небезпечний сигнал, що країна може продовжувати війну й водночас повертатися до міжнародного спорту. Це заохочення безкарності та зневага до принципів, які світовий спорт має захищати", – наголосив міністр.

Бідний запевнив, що Україна використовуватиме всі доступні механізми та продовжить роботу з міжнародними партнерами, щоб не допустити проведення чемпіонату в Росії.

Нагадаємо, 25 жовтня Міжнародна федерація важкої атлетики визначила Москву господарем чемпіонату світу 2030 року. Це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, коли Росії надали право провести чемпіонат світу з олімпійського виду спорту.

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