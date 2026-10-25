Вперше з часів повномасштабної війни: Міжнародна федерація важкої атлетики віддала Росії право на проведення ЧС-2030

Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) ухвалив рішення віддати Росії право на проведення дорослого чемпіонату світу з важкої атлетики 2030 року. Це перший випадок від початку повномасштабної війни Росії проти України, коли міжнародна федерація з олімпійського виду спорту довіряє РФ турнір такого високого рівня.

Про це повідомила пресслужба IWF, передає Цензор.НЕТ.

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Повернення ЧС до РФ

Виконком IWF визначився з місцями проведення чотирьох чемпіонатів світу, запланованих на 2028–2030 роки.

Окрім Москви, права на організацію турнірів вибороли Приштина (Косово), Каракас (Венесуела) та Ахмедабад (Індія).

На 2028 рік заплановано молодіжний чемпіонат світу в Приштині та юніорську першість у Каракасі. Дорослий чемпіонат світу 2029 року прийматиме Ахмедабад, а в 2030 році ці змагання відбудуться в Москві.

Конкретні дати та локацію проведення турніру в столиці РФ IWF поки що не оголосила.

"Усі заявки, які ми отримали, були чудовими, і ми впевнені, що чемпіонати у ваших країнах стануть великим успіхом", - заявив генеральний секретар IWF Хосе Кіньонес.

Це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли проведення змагань рівня чемпіонату світу з олімпійського виду спорту віддають Росії.

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Що передувало

Напередодні повідомлялося, що Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) допустила російських і білоруських спортсменів до змагань у всіх вікових групах.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також МОК тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ.

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