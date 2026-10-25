Впервые со времен полномасштабной войны: Международная федерация тяжелой атлетики предоставила России право на проведение ЧМ-2030
Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение предоставить России право на проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике среди взрослых в 2030 году. Это первый случай с начала полномасштабной войны России против Украины, когда международная федерация по олимпийскому виду спорта доверяет РФ проведение турнира такого высокого уровня.
Об этом сообщила пресс-служба IWF, передает Цензор.НЕТ.
Возвращение ЧМ в РФ
Исполком IWF определился с местами проведения четырех чемпионатов мира, запланированных на 2028–2030 годы.
Помимо Москвы, права на организацию турниров получили Приштина (Косово), Каракас (Венесуэла) и Ахмедабад (Индия).
На 2028 год запланированы молодежный чемпионат мира в Приштине и юниорский чемпионат в Каракасе. Взрослый чемпионат мира 2029 года примет Ахмедабад, а в 2030 году эти соревнования пройдут в Москве.
Конкретные даты и место проведения турнира в столице РФ IWF пока не объявила.
"Все заявки, которые мы получили, были замечательными, и мы уверены, что чемпионаты в ваших странах станут большим успехом", — заявил генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес.
- Это первый случай с начала полномасштабного вторжения в Украину, когда право на проведение соревнований уровня чемпионата мира по олимпийскому виду спорта отдается России.
Что предшествовало
- Накануне сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям во всех возрастных группах.
- Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, действовавшие с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также МОК временно восстановил Олимпийский комитет РФ.
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