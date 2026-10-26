Семь областей Украины получили энергооборудование на сумму почти 3,2 млн евро от международных партнеров, - Минэнерго

На прошлой неделе энергетические компании семи областей Украины получили оборудование для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры общей стоимостью почти 3,2 млн евро. Поставки были профинансированы за счет взносов международных партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Помощь получили энергетические компании Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей.

В состав переданного оборудования вошли силовые трансформаторы, трансформаторное масло, наружные выключатели, габионы, кабели и другие материалы, необходимые для работы энергетической инфраструктуры.

Поставки были осуществлены благодаря взносам Швеции, Великобритании, Эстонии, Норвегии, Европейского Союза, Австралии, Люксембурга и Германии.

В Минэнерго отметили, что международная помощь направлена на восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры украинских регионов.

В то же время ведомство не уточнило, сколько единиц оборудования получила каждая область и между какими предприятиями его распределили.

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