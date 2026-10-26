Сім областей України отримали енергообладнання на майже 3,2 млн євро від міжнародних партнерів, - Міненерго

Минулого тижня енергетичні компанії семи областей України отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури загальною вартістю майже 3,2 млн євро. Постачання профінансували коштом внесків міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

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Допомогу отримали енергетичні компанії Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Вінницької та Одеської областей.

До переданого обладнання увійшли силові трансформатори, трансформаторна олива, зовнішні вимикачі, габіони, кабелі та інші матеріали, необхідні для роботи енергетичної інфраструктури.

Постачання здійснили завдяки внескам Швеції, Великої Британії, Естонії, Норвегії, Європейського Союзу, Австралії, Люксембургу та Німеччини.

У Міненерго зазначили, що міжнародна допомога спрямована на відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури українських регіонів.

Водночас відомство не уточнило, скільки одиниць обладнання отримала кожна область і між якими підприємствами його розподілили.

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