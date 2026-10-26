В ЕС определили "дедлайн" завершения переговоров с кандидатами на вступление. Для Украины - конец 2029 года, - Йозвяк

Страны-члены ЕС готовят "дорожные карты" вступления для Украины, Молдовы, Албании и Черногории, в которых будут указаны ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве.

Об этом заявил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Последние наработки по "дорожным картам" вступления в ЕС, которые должны быть представлены на следующей неделе (речь идет о завершении переговоров, а не о дате вступления). Черногория — 2026-й, Албания и Молдова — конец 2027-го / начало 2028-го, Украина — конец 2029-го", — говорится в сообщении.

В то же время Йозвяк отметил, что в "дорожных картах" для Украины и Молдовы основное внимание будет уделено не завершению переговоров, а ожиданиям на 2027 год

Вопрос о более конкретных датах вступления будет решаться позже.

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