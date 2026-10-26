У ЄС визначили "дедлайн" завершення переговорів із кандидатами на вступ. Для України - кінець 2029 року, - Йозвяк
Держави-члени ЄС готують "дорожні карти" вступу для України, Молдови, Албанії та Чорногорії, які міститимуть орієнтовні терміни завершення переговорів про членство.
Про це заявив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Останні напрацювання щодо дорожніх карт вступу до ЄС, які мають представити наступного тижня (йдеться про завершення переговорів, а не про дату вступу). Чорногорія - 2026-й, Албанія та Молдова - кінець 2027-го / початок 2028-го, Україна - кінець 2029-го", - йдеться в повідомленні.
Водночас Йозвяк зауважив, що дорожні карти для України та Молдови буде зосереджено не на завершенні перемовин, а на очікуваннях на 2027 рік
Питання більш конкретних дат вступу вирішуватиметься пізніше.
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