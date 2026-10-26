Сибига об Орбане на посту генсека ООН: Он мог бы применить "искусные навыки вето и шантажа"

Министр иностранных дел Андрей Сибига иронично отреагировал на информацию СМИ о том, что Дональд Трамп при поддержке Китая и России продвигает бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

Об этом Сибига написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Украины

"Я убежден, что Виктор Орбан на посту генерального секретаря ООН смог бы с пользой применить свое мастерство в использовании права вето и шантажа - навыки, которые он оттачивал годами, срывая важные решения ЕС", - написал глава МИД.

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Что этому предшествовало?

По данным The Wall Street Journal, ссылающегося на собственные источники, Трамп при поддержке Китая и России продвигает Орбана на пост генсека ООН. Издание пишет, что 8 из 15 членов Совета безопасности ООН "комфортно" относятся к голосованию за Орбана, а в целом 10 находятся "в зоне досягаемости" для переговоров.

Один из источников WSJ в Госдепе США назвал Орбана "кандидатом мечты от MAGA и консерваторов". Другие источники издания заявили, что Орбан "имеет правильную идеологию, знает, как использовать власть перед лицом враждебности, и не будет запуган истеблишментом".

Генерального секретаря ООН рекомендует Совет безопасности, а избирает Генеральная ассамблея.

Напомним, 14 декабря 2023 года на саммите ЕС Орбан, не желавший голосовать за начало переговоров о вступлении Украины, покинул зал во время голосования. По словам очевидцев, канцлер Германии Олаф Шольц предложил ему выйти выпить кофе. Это позволило лидерам ЕС принять решение о начале переговоров без Орбана. В то же время Орбан тогда наложил вето на выделение средств для Киева.

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