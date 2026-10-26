Сибіга про Орбана на посаді генсека ООН: Він міг би застосувати "майстерні навички вето й шантажу"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга іронічно відреагував на інформацію ЗМІ про те, що Дональд Трамп за підтримки Китаю та Росії просуває колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.

Про це Сибіга написав в соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція України

"Я переконаний, що Віктор Орбан на посаді Генерального секретаря ООН зміг би з користю застосувати свою майстерність у використанні права вето та шантажу - навички, які він відточував роками, зриваючи важливі рішення ЄС", - написав глава МЗС.

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Що передувало?

За даними The Wall Street Journal, яке посилається на власні джерела, Трамп за підтримки Китаю та Росії просуває Орбана на посаду генсека ООН. Видання пише, що 8 із 15 членів Ради безпеки ООН "комфортні" з голосуванням за Орбана, а загалом 10 перебувають "у досяжності" для переговорів.

Одне з джерел WSJ у Держдепі США назвало Орбана "кандидатом мрії від MAGA та консерваторів". Інші джерела видання заявили, що Орбан "має правильну ідеологію, знає, як використовувати владу перед обличчям ворожості, і не буде заляканий істеблішментом".

Генерального секретаря ООН рекомендує Рада безпеки, а обирає Генеральна асамблея.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року на саміті ЄС Орбан, який не бажав голосувати за початок переговорів про вступ України, вийшов із зали під час голосування. Вийти попити кави його, за свідченнями очевидців, попросив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це дало лідерам ЄС змогу ухвалити рішення про початок переговорів без Орбана. Водночас Орбан тоді заветував виділення коштів для Києва.

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