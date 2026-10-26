Адміністрація Трампа просуває Орбана на посаду генсека ООН. РФ та Китай підтримують це, - WSJ

Адміністрація Трампа виступає за висунення колишнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що США заохочували Орбана взяти участь у перегонах. План очікує остаточного рішення.

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"Вважається, Росія та Китай підтримують цю ідею, виходячи з попередніх розмов із Вашингтоном, а Орбан має стати їхнім спільним кандидатом.

Як розповіли нам представники США та ще однієї країни, коли США, Росія та Китай хочуть одного й того самого в Раді Безпеки ООН, зазвичай вони цього досягають", - пише видання.

Представник Держдепартаменту США вважає, що Орбан "без проблем" може розраховувати на вісім голосів у Раді Безпеки, а загалом йому можуть дістатися 10 голосів із 15 членів Ради.

Водночас важливою залишається позиція Великої Британії та Франції, які мають право вето в Раді Безпеки.

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"Коли американські чиновники обговорювали, кого хотіли б бачити на чолі ООН, ім’я Орбана постійно спливало в розмовах. "Хтось на кшталт Орбана", - казали вони, і китайські та російські колеги погоджувалися. Зрештою американські чиновники поставили собі запитання: чому б не Орбан?

Причин для заперечень чимало. Наприклад, він виступав би на захист Володимира Путіна та інших диктаторів. Але Орбан - це "кандидат мрії для консерваторів руху MAGA", стверджує американський чиновник", - йдеться в матеріалі.

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