Генпрокурор Угорщини, призначений за Орбана, подав у відставку, - ЗМІ
Генеральний прокурор Угорщини Габор Балінт Надь, призначений за часів уряду Віктора Орбана, подав заяву про відставку. Його звільнення раніше вимагав новий прем'єр-міністр Петер Мадяр.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть угорські ЗМІ, зокрема Index.
22 липня Надь офіційно подав заяву про звільнення. Якщо її погодять, його повноваження завершаться 25 серпня. На посаді генерального прокурора він працював із червня 2025 року.
У заяві про відставку Надь наголосив, що прокуратура не повинна ставати інструментом політичної боротьби, а також заявив про неприпустимий політичний тиск.
За його словами, він ухвалив рішення залишити посаду, щоб "аморальна політично вмотивована боротьба" не шкодила роботі прокуратури та не підривала довіру до інституції.
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, коментуючи відставку генпрокурора, заявив, що країна "позбулася ще одного Орбана".
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