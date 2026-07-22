Генпрокурор Угорщини, призначений за Орбана, подав у відставку, - ЗМІ

Генеральний прокурор Угорщини Габор Балінт Надь, призначений за часів уряду Віктора Орбана, подав заяву про відставку. Його звільнення раніше вимагав новий прем'єр-міністр Петер Мадяр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть угорські ЗМІ, зокрема Index.

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22 липня Надь офіційно подав заяву про звільнення. Якщо її погодять, його повноваження завершаться 25 серпня. На посаді генерального прокурора він працював із червня 2025 року.

У заяві про відставку Надь наголосив, що прокуратура не повинна ставати інструментом політичної боротьби, а також заявив про неприпустимий політичний тиск.

За його словами, він ухвалив рішення залишити посаду, щоб "аморальна політично вмотивована боротьба" не шкодила роботі прокуратури та не підривала довіру до інституції.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, коментуючи відставку генпрокурора, заявив, що країна "позбулася ще одного Орбана".

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