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Генеральный прокурор Венгрии, назначенный при Орбане, подал в отставку, - СМИ

В Венгрии уходит с поста генеральный прокурор времен Орбана

Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь, назначенный при правительстве Виктора Орбана, подал заявление об отставке. Его увольнения ранее требовал новый премьер-министр Петер Мадяр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут венгерские СМИ, в частности Index.

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22 июля Надь официально подал заявление об отставке. Если оно будет одобрено, его полномочия истекут 25 августа. На посту генерального прокурора он работал с июня 2025 года.

В заявлении об отставке Надь подчеркнул, что прокуратура не должна становиться инструментом политической борьбы, а также заявил о недопустимом политическом давлении.

По его словам, он принял решение покинуть пост, чтобы "аморальная политически мотивированная борьба" не вредила работе прокуратуры и не подрывала доверие к институту.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, комментируя отставку генерального прокурора, заявил, что страна "избавилась от еще одного Орбана".

Читайте: В Венгрии провели обыски в офисах партии Орбана "Фидес": оппозиция заявила о политическом давлении

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