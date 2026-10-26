Администрация Трампа продвигает Орбана на пост генсека ООН. РФ и Китай поддерживают это, - WSJ
Администрация Трампа выступает за выдвижение бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что США поощряли Орбана принять участие в гонке. План ожидает окончательного решения.
"Считается, что Россия и Китай поддерживают эту идею, исходя из предыдущих переговоров с Вашингтоном, а Орбан должен стать их общим кандидатом.
Как рассказали нам представители США и еще одной страны, когда США, Россия и Китай хотят одного и того же в Совете Безопасности ООН, обычно они этого добиваются", — пишет издание.
Представитель Госдепартамента США считает, что Орбан "без проблем" может рассчитывать на восемь голосов в Совете Безопасности, а в целом ему могут достаться 10 голосов из 15 членов Совета.
В то же время важную роль играет позиция Великобритании и Франции, которые обладают правом вето в Совете Безопасности.
"Когда американские чиновники обсуждали, кого хотели бы видеть во главе ООН, имя Орбана постоянно всплывало в разговорах. "Кто-то вроде Орбана", — говорили они, и китайские и российские коллеги соглашались. В конце концов американские чиновники задались вопросом: почему бы не Орбан?
Причин для возражений немало. Например, он выступал бы в защиту Владимира Путина и других диктаторов. Но Орбан — это "кандидат мечты для консерваторов движения MAGA", утверждает американский чиновник", — говорится в материале.
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най відразу ***** на генсека оон висувають
за сумісництвом із посадою імператора **********