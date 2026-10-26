Администрация Трампа продвигает Орбана на пост генсека ООН. РФ и Китай поддерживают это, - WSJ

Администрация Трампа выступает за выдвижение бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Отмечается, что США поощряли Орбана принять участие в гонке. План ожидает окончательного решения.

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"Считается, что Россия и Китай поддерживают эту идею, исходя из предыдущих переговоров с Вашингтоном, а Орбан должен стать их общим кандидатом.

Как рассказали нам представители США и еще одной страны, когда США, Россия и Китай хотят одного и того же в Совете Безопасности ООН, обычно они этого добиваются", — пишет издание.

Представитель Госдепартамента США считает, что Орбан "без проблем" может рассчитывать на восемь голосов в Совете Безопасности, а в целом ему могут достаться 10 голосов из 15 членов Совета.

В то же время важную роль играет позиция Великобритании и Франции, которые обладают правом вето в Совете Безопасности.

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"Когда американские чиновники обсуждали, кого хотели бы видеть во главе ООН, имя Орбана постоянно всплывало в разговорах. "Кто-то вроде Орбана", — говорили они, и китайские и российские коллеги соглашались. В конце концов американские чиновники задались вопросом: почему бы не Орбан?

Причин для возражений немало. Например, он выступал бы в защиту Владимира Путина и других диктаторов. Но Орбан — это "кандидат мечты для консерваторов движения MAGA", утверждает американский чиновник", — говорится в материале.

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