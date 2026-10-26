Минобороны Молдовы сообщило о нарушении воздушного пространства летательным аппаратом со стороны Черновцов. ВИДЕО+ФОТО

Министерство обороны Молдовы заявило о незаконном вторжении в воздушное пространство страны мотопараплана, прибывшего со стороны Украины. Инцидент произошел 26 октября вблизи границы с Черновицкой областью.

Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным Центра воздушных операций Национальной армии Молдовы, летательный аппарат типа мотопараплана пересек воздушную границу страны в 13:13 со стороны Черновцов.

В 13:32 его обнаружили вблизи села Ларга Бричанского района.

Пограничная полиция Молдовы начала расследование обстоятельств незаконного пересечения государственной границы.

В сообщении молдавского оборонного ведомства не уточняется, кому принадлежал мотопараплан, кто им управлял и с какой целью он пересек границу.



