Минобороны Молдовы сообщило о нарушении воздушного пространства летательным аппаратом со стороны Черновцов. ВИДЕО+ФОТО
Министерство обороны Молдовы заявило о незаконном вторжении в воздушное пространство страны мотопараплана, прибывшего со стороны Украины. Инцидент произошел 26 октября вблизи границы с Черновицкой областью.
Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По данным Центра воздушных операций Национальной армии Молдовы, летательный аппарат типа мотопараплана пересек воздушную границу страны в 13:13 со стороны Черновцов.
В 13:32 его обнаружили вблизи села Ларга Бричанского района.
Пограничная полиция Молдовы начала расследование обстоятельств незаконного пересечения государственной границы.
В сообщении молдавского оборонного ведомства не уточняется, кому принадлежал мотопараплан, кто им управлял и с какой целью он пересек границу.
- Напомним, 23 октября Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны беспилотником, возложив ответственность за инцидент на Россию. Дрон обнаружили в селе Киштельница примерно в 100 метрах от жилого дома. После этого молдавский МИД объявил о намерении выслать сотрудника российского посольства в Кишиневе. В ответ Министерство иностранных дел РФ заявило, что эти действия не останутся без ответа.
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