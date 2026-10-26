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Новости Нарушение воздушного пространства
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Минобороны Молдовы сообщило о нарушении воздушного пространства летательным аппаратом со стороны Черновцов. ВИДЕО+ФОТО

Министерство обороны Молдовы заявило о незаконном вторжении в воздушное пространство страны мотопараплана, прибывшего со стороны Украины. Инцидент произошел 26 октября вблизи границы с Черновицкой областью.

Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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По данным Центра воздушных операций Национальной армии Молдовы, летательный аппарат типа мотопараплана пересек воздушную границу страны в 13:13 со стороны Черновцов.

В 13:32 его обнаружили вблизи села Ларга Бричанского района.

Пограничная полиция Молдовы начала расследование обстоятельств незаконного пересечения государственной границы.

В сообщении молдавского оборонного ведомства не уточняется, кому принадлежал мотопараплан, кто им управлял и с какой целью он пересек границу.

Из Украины в Молдову залетел мотопараплан: пограничники расследуют нарушение границы
Из Украины в Молдову залетел мотопараплан: пограничники расследуют нарушение границы

  • Напомним, 23 октября Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны беспилотником, возложив ответственность за инцидент на Россию. Дрон обнаружили в селе Киштельница примерно в 100 метрах от жилого дома. После этого молдавский МИД объявил о намерении выслать сотрудника российского посольства в Кишиневе. В ответ Министерство иностранных дел РФ заявило, что эти действия не останутся без ответа.

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