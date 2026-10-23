Молдова объявит дипломата РФ персоной нон грата после падения дрона

Фото: Поліція Молдови

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что объявит сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата после того, как российский беспилотник нарушил воздушное пространство страны.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Молдовы, пишет Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дипломатический ответ

МИД Молдовы осудил нарушение воздушного пространства страны дроном, возложив ответственность за инцидент на Россию.

"Это грубое нарушение суверенитета и безопасности Молдовы и прямая угроза безопасности граждан. Такие инциденты недопустимы и еще раз демонстрируют риски, вызванные агрессивной войной РФ против Украины", - заявили в ведомстве и призвали Москву прекратить любые действия, которые "ставят под угрозу региональную безопасность и жизнь людей".

Также в МИД заявили, что объявят сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата и вышлют из страны после инцидента с дроном.

Смотрите также: Дрон залетел в Молдову и взорвался на окраине села. ФОТО

Реакция Санду

Президент Молдовы Мая Санду также осудила этот инцидент. Она заявила, что война, которую "ведет Россия, продолжает ставить под угрозу жизни молдаван".

"Сегодня российский ударный дрон "Герань" нарушил наше воздушное пространство и упал вблизи жилых домов и энергетического объекта. Мы осуждаем этот последний опасный акт. В ответ мы объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата", - написала она.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Молдове обнаружили дрон, который упал в 100 метрах от жилого дома.

Смотрите также: Упал в 100 метрах от дома: в Молдове обнаружили дрон. ФОТО