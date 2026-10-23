Молдова оголосить персоною нон грата дипломата РФ після падіння дрона

Фото: Поліція Молдови

Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що оголосить співробітника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата після того, як російський безпілотник порушив повітряний простір країни.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Молдови, пише Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.

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Дипломатична відповідь

МЗС Молдови засудило порушення повітряного простору країни дроном, поклавши відповідальність за інцидент на Росію.

"Це грубе порушення суверенітету та безпеки Молдови й пряма загроза безпеці громадян. Такі інциденти є неприйнятними й ще раз демонструють ризики, спричинені агресивною війною РФ проти України",- заявили у відомстві та закликали Москву припинити будь-які дії, що "ставлять під загрозу регіональну безпеку та життя людей".

Також у МЗС заявили, що оголосять співробітника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата і вишлють із країни після інциденту з дроном.

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Реакція Санду

Президентка Молдови Мая Санду також засудила цей інцидент. Вона заявила, що війна, яку "веде Росія, продовжує ставити під загрозу життя молдован".

"Сьогодні російський ударний дрон "Герань" порушив наш повітряний простір і впав поблизу житлових будинків та енергетичного об’єкта. Ми засуджуємо цей останній небезпечний акт. У відповідь ми оголосили співробітника російського посольства персоною нон грата", – написала вона.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у Молдові виявили дрон, який впав за 100 метрів від житлового будинку.

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