Впав за 100 метрів від будинку: у Молдові виявили дрон. ФОТО
У Молдові виявили дрон, який впав за 100 метрів від житлового будинку.
Про це пише Newsmaker із посиланням на Генеральний інспекторат поліції, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, дрон виявили в селі Кіштельниця в Теленештському районі Молдови на відстані до ста метрів від житлового будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.
Про знахідку поліцію повідомив місцевий житель.
Правоохоронці, які прибули на місце, оточили територію та убезпечують мешканців. До місця події також прибули сапери. Вони оглянуть виявлений об’єкт та з’ясують усі обставини події.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль