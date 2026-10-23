Упал в 100 метрах от дома: в Молдове обнаружили дрон. ФОТО

В Молдове обнаружили дрон, который упал в 100 метрах от жилого дома.

Об этом пишет Newsmaker со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Фото: Полиция Молдовы

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Что известно

Как отмечается, дрон обнаружили в селе Киштельница в Теленештском районе Молдовы на расстоянии до ста метров от жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

О находке в полицию сообщил местный житель.

Прибывшие на место правоохранители оцепили территорию и обеспечивают безопасность жителей. На место происшествия также прибыли саперы. Они осмотрят обнаруженный объект и выяснят все обстоятельства происшествия.

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