Міноборони Молдови повідомило про порушення повітряного простору літальним апаратом із боку Чернівців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство оборони Молдови заявило про незаконний перетин повітряного простору країни мотопарапланом, який прибув з українського напрямку. Інцидент стався 26 жовтня поблизу кордону з Чернівецькою областю.

Про це повідомило Міністерство оборони Молдови у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними Центру повітряних операцій Національної армії Молдови, літальний апарат типу мотопараплана перетнув повітряний кордон країни о 13:13 з боку Чернівців.

О 13:32 його виявили поблизу села Ларга Бричанського району.

Прикордонна поліція Молдови розпочала розслідування обставин незаконного перетину державного кордону.

У повідомленні молдовського оборонного відомства не уточнюється, кому належав мотопараплан, хто ним керував і з якою метою він перетнув кордон.



