УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13352 відвідувача онлайн
Новини Порушення повітряного простору
1 102 5

Міноборони Молдови повідомило про порушення повітряного простору літальним апаратом із боку Чернівців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство оборони Молдови заявило про незаконний перетин повітряного простору країни мотопарапланом, який прибув з українського напрямку. Інцидент стався 26 жовтня поблизу кордону з Чернівецькою областю.

Про це повідомило Міністерство оборони Молдови у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними Центру повітряних операцій Національної армії Молдови, літальний апарат типу мотопараплана перетнув повітряний кордон країни о 13:13 з боку Чернівців.

О 13:32 його виявили поблизу села Ларга Бричанського району.

Прикордонна поліція Молдови розпочала розслідування обставин незаконного перетину державного кордону.

У повідомленні молдовського оборонного відомства не уточнюється, кому належав мотопараплан, хто ним керував і з якою метою він перетнув кордон.

З України до Молдови залетів мотопараплан: прикордонники розслідують порушення кордону
З України до Молдови залетів мотопараплан: прикордонники розслідують порушення кордону

  • Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни безпілотником, поклавши відповідальність за інцидент на Росію. Дрон виявили в селі Кіштельниця приблизно за 100 метрів від житлового будинку. Після цього молдовське МЗС оголосило про намір вислати співробітника російського посольства в Кишиневі. У відповідь Міністерство закордонних справ РФ заявило, що ці дії не залишаться без відповіді.

Автор: 

Молдова (1847) порушення (552) Чернівці (445) Чернівецька область (185) Чернівецький район (54)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 