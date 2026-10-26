Міноборони Молдови повідомило про порушення повітряного простору літальним апаратом із боку Чернівців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Міністерство оборони Молдови заявило про незаконний перетин повітряного простору країни мотопарапланом, який прибув з українського напрямку. Інцидент стався 26 жовтня поблизу кордону з Чернівецькою областю.
Про це повідомило Міністерство оборони Молдови у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За даними Центру повітряних операцій Національної армії Молдови, літальний апарат типу мотопараплана перетнув повітряний кордон країни о 13:13 з боку Чернівців.
О 13:32 його виявили поблизу села Ларга Бричанського району.
Прикордонна поліція Молдови розпочала розслідування обставин незаконного перетину державного кордону.
У повідомленні молдовського оборонного відомства не уточнюється, кому належав мотопараплан, хто ним керував і з якою метою він перетнув кордон.
- Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни безпілотником, поклавши відповідальність за інцидент на Росію. Дрон виявили в селі Кіштельниця приблизно за 100 метрів від житлового будинку. Після цього молдовське МЗС оголосило про намір вислати співробітника російського посольства в Кишиневі. У відповідь Міністерство закордонних справ РФ заявило, що ці дії не залишаться без відповіді.
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