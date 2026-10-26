КНДР разместила гаубицы у границы с Южной Кореей, - Reuters

Вблизи границы с Южной Кореей на западном направлении были замечены северокорейские самоходные артиллерийские установки, предположительно калибра 122 мм.

Технику заметили 25 октября со смотровой площадки Эгибон в южнокорейском городе Кимпхо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Известно, что самоходные артиллерийские установки были расположены в прибрежной части уезда Кэпхун на территории КНДР. Стволы систем направлены в сторону Южной Кореи.

Рядом с техникой находились северокорейские военнослужащие, которые поднимали и опускали красные флажки, вероятно, во время учений.

122-мм самоходные артиллерийские установки являются одним из основных средств огневого поражения северокорейских войск, развернутых вблизи границы. По данным агентства, дальность стрельбы таких систем составляет примерно 15–24 км.

Генеральный секретарь Корейского форума по обороне и безопасности Шин Чон У считает, что открытое размещение артиллерии перед пограничными заграждениями может быть демонстрацией силы, направленной на усиление напряженности.

По его оценке, выдвижение артиллерийских подразделений может быть связано с предыдущими заявлениями Ким Ё Чжон, сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, о развертывании дополнительных тактических средств поражения вдоль границы.

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