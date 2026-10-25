КНДР совершенствует баллистические ракеты и наращивает массовое производство дронов при поддержке России, - NYT

Благодаря сотрудничеству с Россией Северная Корея совершенствует свои баллистические ракеты и наладила массовое производство ударных беспилотников. Москва делится с Пхеньяном военными технологиями и опытом в обмен на северокорейское оружие, солдат и рабочую силу.

Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Испытания баллистической ракеты и реакция Сеула

В начале октября Пхеньян провел испытания тактической баллистической ракеты, которая, по заявлениям КНДР, способна нести ядерную боеголовку. По данным Южной Кореи и Японии, дальность ее полета составила около 700 километров (430 миль), тогда как северокорейская сторона утверждает, что она составила 1000 километров (621 милю).

Как отмечает NYT, Южная Корея обычно реагирует на ракетные испытания Северной Кореи краткими заявлениями, осуждая их как провокационные. Однако через пять дней после запуска северокорейской ракеты Сеул впервые испытал собственную гиперзвуковую баллистическую ракету.

"Это свидетельствует о том, что Сеул все больше обеспокоен быстрым развитием ракетных технологий Северной Кореи", - пишет издание.

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Массовое производство БПЛА

В частности, Пхеньян получает от России данные о практическом применении и отзывы об эффективности оружия. По словам аналитика Антона Пономаренко, это позволило КНДР улучшить точность и маневренность своих систем. Это делает угрозу для Сеула "более существенной".

Кроме того, РФ помогла Северной Корее развить собственное направление беспилотников и запустить их массовое производство.

Издание пишет, что Пхеньян учел опыт войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке, который продемонстрировал, что недорогие беспилотники могут превзойти дорогостоящие системы противовоздушной обороны.

"Во время северокорейских учений в прошлом месяце рой беспилотников атаковал остров-цель, а крылатые и баллистические ракеты нанесли удар одновременно с разных направлений. По словам экспертов в области обороны, развивающаяся тактика Северной Кореи в конечном итоге заставит Южную Корею и ее союзников перепроектировать свою противовоздушную оборону за баснословные деньги", — говорится в материале.

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Привлечение рабочей силы в РФ

В сентябре этого года агентство Bloomberg сообщало, что РФ привлекает граждан КНДР к производству военных БПЛА, в частности на заводах в "Алабуге" в Татарстане. По оценкам, на российских оборонных предприятиях работает до 25 тысяч северокорейских рабочих.

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