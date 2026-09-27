Северная Корея учится на войне в Украине и вооружается, - Буданов
Северная Корея совершенствует свое вооружение, опираясь на опыт боевых действий в Украине.
Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Newsforce, сообщает Цензор.НЕТ.
"Северная Корея учится на нашей войне и вооружается. Мир должен увидеть эту связь, пока есть время. Давно известно, что, помимо поставок оружия и материалов в Россию, Северная Корея отправляет свои войска непосредственно воевать против Украины. Параллельно сама Северная Корея совершенствует свое вооружение на основе опыта боевых действий в Украине", — сказал чиновник.
В частности, по словам Буданова, КНДР также принимает на вооружение новые типы оружия, часть из которых — российского производства.
"В Северной Корее уже наладили массовое производство ударных дронов одноразового использования. И это отнюдь не способствует стабильности в Корейском регионе. А когда видишь, как северокорейский режим так стремительно милитаризируется, естественно возникает вопрос: зачем? Прежде всего — чтобы быть готовым к активным боевым действиям в своем регионе. Кстати, совсем недавно произошел еще один инцидент на линии разграничения между Республикой Корея и Северной Кореей. Ситуация обостряется с каждым днем. И это лишь вопрос времени, когда может произойти событие-триггер, которое приведет к неконтролируемым последствиям", — считает глава ОП.
Что предшествовало
- Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет привлечь и разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейских военных.
- Агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT) писало, что до 25 тысяч граждан Северной Кореи могут быть привлечены в России к производству беспилотников, которые используются в войне против Украины.
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