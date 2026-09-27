Северная Корея учится на войне в Украине и вооружается, - Буданов

Северная Корея совершенствует свое вооружение, опираясь на опыт боевых действий в Украине.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Newsforce, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Северная Корея учится на нашей войне и вооружается. Мир должен увидеть эту связь, пока есть время. Давно известно, что, помимо поставок оружия и материалов в Россию, Северная Корея отправляет свои войска непосредственно воевать против Украины. Параллельно сама Северная Корея совершенствует свое вооружение на основе опыта боевых действий в Украине", — сказал чиновник.

В частности, по словам Буданова, КНДР также принимает на вооружение новые типы оружия, часть из которых — российского производства.

"В Северной Корее уже наладили массовое производство ударных дронов одноразового использования. И это отнюдь не способствует стабильности в Корейском регионе. А когда видишь, как северокорейский режим так стремительно милитаризируется, естественно возникает вопрос: зачем? Прежде всего — чтобы быть готовым к активным боевым действиям в своем регионе. Кстати, совсем недавно произошел еще один инцидент на линии разграничения между Республикой Корея и Северной Кореей. Ситуация обостряется с каждым днем. И это лишь вопрос времени, когда может произойти событие-триггер, которое приведет к неконтролируемым последствиям", — считает глава ОП.

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Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет привлечь и разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейских военных.

Агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT) писало, что до 25 тысяч граждан Северной Кореи могут быть привлечены в России к производству беспилотников, которые используются в войне против Украины.

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