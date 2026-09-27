РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14648 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество КНДР и РФ
2 076 20

Северная Корея учится на войне в Украине и вооружается, - Буданов

кндр

Северная Корея совершенствует свое вооружение, опираясь на опыт боевых действий в Украине.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Newsforce, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Северная Корея учится на нашей войне и вооружается. Мир должен увидеть эту связь, пока есть время. Давно известно, что, помимо поставок оружия и материалов в Россию, Северная Корея отправляет свои войска непосредственно воевать против Украины. Параллельно сама Северная Корея совершенствует свое вооружение на основе опыта боевых действий в Украине", — сказал чиновник.

В частности, по словам Буданова, КНДР также принимает на вооружение новые типы оружия, часть из которых — российского производства.

"В Северной Корее уже наладили массовое производство ударных дронов одноразового использования. И это отнюдь не способствует стабильности в Корейском регионе. А когда видишь, как северокорейский режим так стремительно милитаризируется, естественно возникает вопрос: зачем? Прежде всего — чтобы быть готовым к активным боевым действиям в своем регионе. Кстати, совсем недавно произошел еще один инцидент на линии разграничения между Республикой Корея и Северной Кореей. Ситуация обостряется с каждым днем. И это лишь вопрос времени, когда может произойти событие-триггер, которое приведет к неконтролируемым последствиям", — считает глава ОП.

Читайте также: Ким Чен Ын пообещал Путину расширить сотрудничество КНДР с РФ

Что предшествовало

  • Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет привлечь и разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейских военных.
  • Агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT) писало, что до 25 тысяч граждан Северной Кореи могут быть привлечены в России к производству беспилотников, которые используются в войне против Украины. 

Читайте также: Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейцев, - Зеленский

Автор: 

Буданов Кирилл (670) КНДР (1332) россия (89720)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Буданга! Где рашка, полная огня?
Буданга! Где кофе в Ялте за три дня?
показать весь комментарий
27.09.2026 17:50 Ответить
+12
А Україна вчиться в них виготовляти балістику?
показать весь комментарий
27.09.2026 17:52 Ответить
+12
Розумні вчаться на дурачках
показать весь комментарий
27.09.2026 18:09 Ответить

Загрузка...

 
 