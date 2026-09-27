Північна Корея вчиться на війні в Україні та озброюється, - Буданов
Північна Корея вдосконалює своє озброєння на основі досвіду бойових дій в Україні.
Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Newsforce, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Північна Корея вчиться на нашій війні та озброюється. Світ має бачити цей зв’язок, поки є час. Давно відомо, що, крім постачання зброї та матеріалів Росії, Північна Корея відправляє свої війська безпосередньо воювати проти України. Паралельно сама Північна Корея вдосконалює своє озброєння на основі досвіду бойових дій в Україні", - сказав посадовець.
Зокрема, за словами Буданова, КНДР також приймає на озброєння нові типи зброї, частина з яких – російського виробництва.
"У Північній Кореї вже налагодили масове виробництво ударних дронів одноразового використання. І це аж ніяк не сприяє стабільності в Корейському регіоні. А коли бачиш, як північнокорейський режим так стрімко мілітаризується, природно постає питання: навіщо? Насамперед – щоб бути готовим до активних бойових дій у своєму регіоні. До речі, зовсім нещодавно стався ще один інцидент на лінії розмежування між Республікою Корея і Північною Кореєю. Ситуація загострюється з кожним днем. І це лише питання часу, коли може статися подія-тригер, яка призведе до неконтрольованих наслідків", - вважає керівник ОП.
Що передувало
- Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія хоче залучити та розмістити на своїй території від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових.
- Агентство Bloomberg з посиланням на доповідь Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT) писало, що до 25 тисяч громадян Північної Кореї можуть бути залучені в Росії до виробництва безпілотників, які використовуються у війні проти України.
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