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Новини Співпраця КНДР та РФ
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Північна Корея вчиться на війні в Україні та озброюється, - Буданов

кндр

Північна Корея вдосконалює своє озброєння на основі досвіду бойових дій в Україні.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Newsforce, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Північна Корея вчиться на нашій війні та озброюється. Світ має бачити цей зв’язок, поки є час. Давно відомо, що, крім постачання зброї та матеріалів Росії, Північна Корея відправляє свої війська безпосередньо воювати проти України. Паралельно сама Північна Корея вдосконалює своє озброєння на основі досвіду бойових дій в Україні", - сказав посадовець.

Зокрема, за словами Буданова, КНДР також приймає на озброєння нові типи зброї, частина з яких – російського виробництва.

"У Північній Кореї вже налагодили масове виробництво ударних дронів одноразового використання. І це аж ніяк не сприяє стабільності в Корейському регіоні. А коли бачиш, як північнокорейський режим так стрімко мілітаризується, природно постає питання: навіщо? Насамперед – щоб бути готовим до активних бойових дій у своєму регіоні. До речі, зовсім нещодавно стався ще один інцидент на лінії розмежування між Республікою Корея і Північною Кореєю. Ситуація загострюється з кожним днем. І це лише питання часу, коли може статися подія-тригер, яка призведе до неконтрольованих наслідків", - вважає керівник ОП.

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Що передувало

  • Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія хоче залучити та розмістити на своїй території від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових.
  • Агентство Bloomberg з посиланням на доповідь Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT) писало, що до 25 тисяч громадян Північної Кореї можуть бути залучені в Росії до виробництва безпілотників, які використовуються у війні проти України. 

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Автор: 

Буданов Кирило (698) КНДР (1268) росія (47974)
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Топ коментарі
+18
Буданга! Где рашка, полная огня?
Буданга! Где кофе в Ялте за три дня?
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27.09.2026 17:50 Відповісти
+12
А Україна вчиться в них виготовляти балістику?
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27.09.2026 17:52 Відповісти
+12
Розумні вчаться на дурачках
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27.09.2026 18:09 Відповісти

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