КНДР удосконалює балістичні ракети та нарощує масове виробництво дронів за підтримки Росії, - NYT

Завдяки співпраці з Росією Північна Корея вдосконалює свої балістичні ракети та налагодила масовий випуск ударних безпілотників. Москва ділиться з Пхеньяном військовими технологіями й досвідом в обмін на північнокорейську зброю, солдатів та робочу силу.

Про це пише видання The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Випробування балістичної ракети та реакція Сеула

На початку жовтня Пхеньян провів випробування тактичної балістичної ракети, яка, за заявами КНДР, здатна нести ядерну боєголовку. За даними Південної Кореї та Японії, дальність її польоту становила близько 700 кілометрів (430 миль), тоді як північнокорейська сторона стверджує про 1000 кілометрів (621 милю).

Як зазначає NYT, Південна Корея зазвичай реагує на ракетні випробування Північної Кореї короткими заявами, засуджуючи їх як провокаційні. Однак через п’ять днів після запуску північнокорейської ракети Сеул уперше випробував власну гіперзвукову балістичну ракету.

"Це свідчить про те, що Сеул дедалі більше стурбований швидким розвитком ракетних технологій Північної Кореї", – пише видання.

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Масове виробництво БпЛА

Зокрема, Пхеньян отримує від Росії дані про практичне застосування та відгуки щодо ефективності зброї. За словами аналітика Антона Пономаренка, це дозволило КНДР покращити точність і маневреність своїх систем. Це робить загрозу для Сеула "більш суттєвою".

Крім того, РФ допомогла Північній Кореї розвинути власний напрям безпілотників та запустити їхнє масове виробництво.

Видання пише, що Пхеньян врахував досвід війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході, який продемонстрував, що недорогі безпілотники можуть перевершити дорогі системи протиповітряної оборони.

"Під час північнокорейських навчань минулого місяця рій безпілотників атакував острів-ціль, а крилаті та балістичні ракети завдали удару одночасно з різних напрямків. За словами експертів з оборони, тактика Північної Кореї, що розвивається, зрештою змусить Південну Корею та її союзників перепроектувати свою протиповітряну оборону за непомірні гроші",- йдеться у матеріалі.

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Залучення робочої сили в РФ

У вересні цього року агентство Bloomberg повідомляло, що РФ залучає громадян КНДР до виробництва військових БпЛА, зокрема на заводах в "Алабузі" у Татарстані. За оцінками, на російських оборонних підприємствах працює до 25 тисяч північнокорейських робітників.

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