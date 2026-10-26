КНДР виставила гаубиці біля кордону з Південною Кореєю, - Reuters

Поблизу кордону з Південною Кореєю на західному напрямку зафіксували північнокорейські самохідні артилерійські установки, ймовірно, калібру 122 мм.

Помітили техніку 25 жовтня з оглядового майданчика Егибон у південнокорейському місті Кімпхо, інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Reuters.

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Подробиці

Відомо, що самохідні артилерійські установки були розташовані в прибережній частині повіту Кепхун на території КНДР. Стволи систем спрямовані в бік Південної Кореї.

Поруч із технікою перебували північнокорейські військовослужбовці, які підіймали й опускали червоні прапорці, ймовірно, під час навчань.

122-мм самохідні артилерійські установки є одним з основних засобів вогневого ураження північнокорейських військ, розгорнутих поблизу кордону. За даними агентства, дальність стрільби таких систем становить приблизно 15–24 км.

Генеральний секретар Корейського форуму оборони та безпеки Шін Чон У вважає, що відкрите розміщення артилерії перед прикордонними загородженнями може бути демонстрацією сили, спрямованою на посилення напруженості.

За його оцінкою, висування артилерійських підрозділів може бути пов’язане з попередніми заявами Кім Йо Чжон, сестри лідера КНДР Кім Чен Ина, про розгортання додаткових тактичних засобів ураження вздовж кордону.

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