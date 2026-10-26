За два месяца Лубинцу поступило почти 29 тыс. обращений: более 20 тысяч - касательно прав военнослужащих

В августе и сентябре 2026 года украинцы 28 862 раза обратились в Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в связи с нарушением своих прав. Чаще всего жалобы касались военнослужащих, ветеранов, военнопленных и их семей.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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По словам омбудсмена, граждане обращались из-за проблем с получением положенных выплат, доступом к лекарствам и информации, а также нарушений прав во время мобилизации и содержания в местах лишения свободы.

На что чаще всего жаловались украинцы

Лубинец привел статистику обращений по основным направлениям:

20 483 — защита прав военнослужащих, ветеранов, военнопленных и их семей;

6 286 – нарушение процессуальных прав и прав людей в местах лишения свободы;

5 943 – нарушение права на обращение, доступа к информации и защиты персональных данных;

4 854 – защита прав людей, пострадавших в результате вооруженной агрессии России.

Приведенные показатели по отдельным направлениям в сумме превышают общее количество обращений. В сообщении омбудсмена не уточняется, могло ли одно обращение касаться нескольких категорий нарушений.

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Более 700 человек восстановили право на компенсацию за разрушенное жилье

По информации Лубинца, в течение двух месяцев 721 человеку помогли восстановить право на получение компенсации за уничтоженное жилье.

В частности, речь идет о 70-летней жительнице Мирнограда, дом которой был разрушен в результате российского обстрела. Несмотря на наличие фотографий и спутниковых снимков, подтверждавших разрушение, ее квартиру фактически не учли при рассмотрении вопроса о компенсации.

После вмешательства омбудсмена доказательства рассмотрели повторно, решение пересмотрели, а право женщины на компенсацию восстановили.

Еще одним результатом работы Офиса стало обеспечение надлежащего укрытия для 238 школьников. По словам Лубинца, более года дети учились в школе, где не было безопасного места для пребывания во время воздушных тревог.

После вмешательства Уполномоченного проблему удалось решить.

"Для меня важно не только количество обращений. Важно, сколько из них завершились конкретным результатом", – подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен отметил, что работа его Офиса должна быть направлена не только на восстановление нарушенных прав конкретных людей, но и на выявление системных проблем, чтобы предотвращать аналогичные нарушения в будущем.

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